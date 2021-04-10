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Gündem Bakan Soylu açıkladı: Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörü gözaltına alındı
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörü gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 03:42:00 - 2021-04-10 21:24:15
Bakan Soylu açıkladı: Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörü gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan, inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.

8 katlı bina boşaltılmıştı

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.

Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirilmişti. Misafirhanelere gitmek istemeyenlerin bekleyişi devam ediyor. Burada bekleyenlere ve ekiplere çorba ikramında bulunuldu.

 

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