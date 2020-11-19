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Gündem Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye'deki terörist sayısı
Gündem

Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye'deki terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi. Bakan Soylu ayrıca, ''Önümüzdeki yıl terörle mücadelede ulaşacağımızı nokta son darbeyi vurmak olmalıdır.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:59:00 - 2020-11-19 16:15:14
Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye'deki terörist sayısı

Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Son 4 yılda Emniyet ve Jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur. 

Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır.

Önümüzdeki yıl terörle mücadelede ulaşacağımızı nokta son darbeyi vurmak olmalıdır. Bu hainlerin ipini inşallah 2021 yılı içinde çekmiş olacağız. Örgütün kış üslenmesini önlemek önümüzdeki günlerin ilk hedefidir.

Allah nasip ederse 2021 yılında şu tarihlere geldiğimizde terör örgütünün Türkiye'de kalan fertlerini teslim olduğunu teslim olmayanların ya kaçtığını ya da etkisiz hale geldiğini göreceğiz.

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