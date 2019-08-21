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Bakan Soylu açıkladı: Bombayı yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'da yakaladık. Bundan bir hafta önce onun 4 katı büyüklüğündeki bombayı yakaladık.' dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:24
Bakan Soylu açıkladı: Bombayı yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, üç ile atanan kayyumlarla ilgili soruya ilişkin "Mehmet Cavit Bilici, Sağlık İşleri Daire Başkanı diyor. Şurada Diyarbakır Belediyesi amblemi var, burada ayyıldızlı bayrak var. Türk Bayrağı'na tahammül etmeyeceksin, teröre batmış adamları belediyeye alacaksın. Terör örgütlerinin öldürülen teröristleri bayramda ananı, babanı ziyaret etmeden önce onları ziyaret edeceksin. Diyarbakır bizim manevi kültürümüzün, medeniyetimizin en renkli şehridir. Sahabeler var. İki tane peygamber var orada. Yanyana yatıyorlar. Böyle bir şehirde bir sahabe ismini, din büyüğünün ismini çıkaracaksın teröristin ismini koyacaksın. Biz yönetme yetkisini vatandaşın verdiği birisi olarak tamam siz bunları yapabilirsiniz diyeceksiniz. Yarın barikat ve diğer olaylar olduğu zaman." açıklamasını yaptı.

"Şanlıurfa ve Kızıltepe'de bomba yakalandı"

Bakan Soylu, Türkiye'nin önemli bir merkezine giden canlı bombanın Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. DEAŞ talimatını gruplarınızı küçülteceksiniz diyor. PKK'ya da talimat aynı, grupları küçülteceksiniz, vurkaç yapacaksınız, ekonomik, turistik şehirlerin merkezinde eylemler yapacaksınız. Biz bunlara imkan sağlarsak, iltisaklı irtibatlılarına imkan sağlarsak Türkiye’nin geçmiş dönemde yaşadığını tekrar yaşarız. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti. Biz neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz, bu insanlar bu iklimi oluşturuyor. Diyarbakır, Vanlı ve Mardinli kardeşlerimiz, 'biz bunların ne yaptıklarını biliyoruz, bunların yönetme kabiliyeti yok, hizmeti ilk kez bu kayyımlarla yaşadık' diyorlar. Bunu oradaki vatandaş söylüyor. " ifadelerini kullandı.

Ayrıca Soylu, "1 saat önce Kızıltepe'den yine bir vilayetimize giden bir bombayı arkadaşlarımız yine yolda yakaladılar. 1 saat önce. Biz dünyanın en önemli bölgesindeyiz. Biz dünkü Türkiye değiliz güçlü bir Türkiye'yiz." dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:24
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Mardin
  4. Diyarbakır
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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  • Reis Hürdolaş Reis Hürdolaş 33 dk önce
    Hdplilerin görevden alınmasınıanlamayan geri zekalılara ithaf olunur. Ama onlar kördürler sağırdırlar gerçeği bilmezler. Allah da onların kalplerini gavurları görme konusunda mühürlemiştir.

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