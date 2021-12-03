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Gündem Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Gündem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları sırasında bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 17:13:00 -
Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda 1 jandarmanın şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.

Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Başımız sağ olsun.

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