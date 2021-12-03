Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları sırasında bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda 1 jandarmanın şehit olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.
Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.
Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Başımız sağ olsun.