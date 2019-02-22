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Bakan Soylu: "57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değinerek, "Bu işin kökünü kazımak için bir taraftan güvenlik güçlerimiz bir taraftan Adalet Bakanlığımız bir taraftan tüm birliklerimiz hep birlikte teyakkuza geçtik.

22 Şubat 2019 Cuma 16:24
Bakan Soylu: "57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değinerek, "Bu işin kökünü kazımak için bir taraftan güvenlik güçlerimiz bir taraftan Adalet Bakanlığımız bir taraftan tüm birliklerimiz hep birlikte teyakkuza geçtik. Savcılarımız, hakimlerimiz tam 57 bin kişiyi kodese tıktı. Hala devam ediyoruz" dedi.


Bakan Soylu, Erzincan’daki temaslarının ardından Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine geldi. Cuma namazını burada kılan Soylu daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti. 10 bin 200 bekçinin mezun olduğunu hatırlatan Soylu, "Allah nasip ederse önümüzdeki hafta sonu itibariyle görevlerine başlayacaklar. Anneleriyle, babalarıyla, kardeşleriyle her birlikte dualar ettik. Onlar bizim bugünden sonra mahallelerimizdeki namusumuzun, komşumuzun dükkanının, evimizin, gece huzurlu yatmamızın sorumlusu olacaklar. Onlardan bir söz istedim. Dedim ki ’Gün gelirse Kato Dağı’nda gün gelirse sizden istersek Gabar’da, Cudi’de, Madur’da, Tunceli’de Pülümür’de, Bestlerderesi’nde ve bu ülkede bayrağımızın hür ve özgür dalgalanması için şehadet etmeye hazır mısınız? dedim. Onlarda güçlü sesle ’Hazırız, söz veriyoruz’ dediler. Allah memleketini, milletini seven bayrağına, ezanına bağlı sadık bu evlatlardan bu topraklardan yoksun etmesin inşallah" dedi.



"Sürekli kafamıza çaktılar"


Ülkenin çok zor dönemlerden geçtiğini altını çizen Bakan Soylu, "Bu ülkede başbakan astılar. Bu ülkede iki tane bakan astılar, bu ülkede bu insanlara ’siz bu ülkeyi yönetemezsiniz idare edemezsiniz’ diye korku saldılar. 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. En son 15 Temmuz’da Pensilvanya’daki hainle beraber bu ülkenin bağımsızlığına göz diktiler. Değerlerimize, kutsallarımıza, kardeşliğimize el uzattılar, sağcı ve solcu dediler. Alevi, Sünni dediler, Türk-Kürt dediler. Laik, dindar dediler ve bu ülkenin ileri adım atmaması, yükselmemesi için ellerinden gelen bütün fitneyi bu ülkenin üzerine bocalamaya bu ülkenin yarına umutla bakmasını engellemeye çalıştılar. Sürekli kafamıza çaktılar. Adnan Menderes’in fotoğrafını gazetelere basıp ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar. Bu ülkede insanların değerlerine uzandılar" diye konuştu.



Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu


Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin anlatan Soylu, "Bu işin kökünü kazımak için bir taraftan güvenlik güçlerimiz bir taraftan Adalet Bakanlığımız bir taraftan tüm birliklerimiz hep birlikte teyakkuza geçtik. Savcılarımız, hakimlerimiz tam 57 bin kişiyi kodese tıktı. Hala devam ediyoruz. Yayılmaya başladı mı ülkenin her tarafını bir tehlike olarak kaplar. Nesillerimizi bizden alır götürür. Çocuklarımızı bizden alır götürür. Bizi lime lime yapmaya çalışanlar uyuşturucuyla nesillerimizin zihinlerini, nesillerimizin beyinlerini almaya onları yok etmeye çalışırlar. Buna müsaade etmemeliyiz. Aralık ayı hariç 491 kişi öldü. Benim namus ve şeref sözüm olsun nasıl terörle mücadele ettiysek eğer bu uyuşturucuyu satanları onları yönetenleri yerin yedi kat dibine sokmazsak namerdiz. Memleketin asayişle de aynı mücadeleyi yapıyoruz. Ankara’da günde 30 hırsızlık oluyordu. Şimdi 9 ile 10 arasına düştü. İstanbul’dan 78’den, 57’ye düştü. Bütün emniyet müdürlerimizin eline çetele verdik. Herkes bununla mücadele edecek diye sadece terör değil, sadece uyuşturucu değil, sadece organize suç çeteleri değil aynı zamanda milletimize sözümüzdür. Milletimizi gece rahatsız eden malına, mülküne tasallut eden hırsızlarında gırtlağını keseceğiz" şeklinde konuştu.


31 Mart’ta yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek isteyerek seçimin önemine değinen Bakan Soylu, Millet İttifakı’na tepki gösterdi. Soylu, "31 Mart’ta zillet ittifakında bunlar PKK ile beraber değil mi? Ne güzel Saadet Partisi bir taraftan, HDP’si bir taraftan, CHP’si bir taraftan kol kola girmişler. Ne yapacaklar? Birilerinin talimatıyla Türkiye’nin önünü kesmeye çalışacaklar. Bunlar 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Bu ülkenin önünü tıkamak için yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin yeter ki Türkiye’de istikrar son bulsun diye Türkiye’yi sıkıntıya sokarlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:24
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