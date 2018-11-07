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Bakan sosyal medyadan duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonu ile ilgili yeni bir sürecin başlayacağını duyurdu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:14
Bakan sosyal medyadan duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik açıklamasında bulunarak Gıda enflasyonu ile ilgili yeni bir sürecin başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak "Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:14
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Enflasyon

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