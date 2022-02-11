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Ekonomi Bakan son rakamı açıkladı: 340 milyar liraya yaklaştı
Ekonomi

Bakan son rakamı açıkladı: 340 milyar liraya yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki son rakamın dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:32:00 - 2022-02-11 16:01:10
Bakan son rakamı açıkladı: 340 milyar liraya yaklaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "(Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları) Dün akşam itibarıyla 340 milyar liraya yaklaştı. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu, ona yakın TL girişi oldu. Haziran 2023'te seçimlere giderken enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz." dedi.

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