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Ekonomi Bakan Şimşek’ten verilere ilk yorum! Petrol düştü dezenflasyon başladı
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten verilere ilk yorum! Petrol düştü dezenflasyon başladı

Yeniakit Publisher
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Bakan Şimşek’ten verilere ilk yorum! Petrol düştü dezenflasyon başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti. Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

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