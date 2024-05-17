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Ekonomi Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Yılın kalanında hızla düşecek
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Yılın kalanında hızla düşecek

Yeniakit Publisher
2024-05-17 12:09:00 -
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Yılın kalanında hızla düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada enflasyonun hızla düşeceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada "Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yansıyacaktır." İfadelerini kullandı.

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