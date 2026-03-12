  • İSTANBUL
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten cari açık uyarısı: Öngörülerin üzerine çıkabilir! Küresel gerilim enerji faturasına yansıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2026 ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini artırdığını belirten Şimşek, cari açığın öngörüleri aşabileceğini ancak güçlü makroekonomik temeller sayesinde bu durumun yönetilebilir olduğunu vurguladı. Bakan, dış borç stokundaki gerilemeye dikkat çekerek "şoklara karşı direnç" mesajı verdi.

Ekonomi yönetimi, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların cari denge üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan Ocak ayı verileri sonrası yaptığı açıklamada, yıllık cari açığın 32,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Şimşek, jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026'da cari açığın, program öngörülerinin üzerinde gerçekleşebileceğini bildirerek, "Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık cari açığın ocakta 32,9 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık, program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

