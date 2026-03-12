Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit içerikli söylemleri üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Vatandaşın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilemez" dedi.
Van’da cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş davası, bu kez babasının iddiaları ve söylemleriyle yeni bir boyuta evrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, baba Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarının yargıya taşındığını belirtti.
SORUŞTURMA DERHAL BAŞLATILDI
Bakan Gürlek, söz konusu tehdit içerikli ifadelerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vakit kaybetmeden harekete geçtiğini duyurdu. İddiaların tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle inceleneceğini vurgulayan Gürlek, hukuk devleti ilkelerinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.
HUKUKUN ÇERÇEVESİNDE TİTİZ İNCELEME
Sürecin bağımsız yargı makamlarınca yürütüleceğini ifade eden Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek. Hukukun çizdiği çerçevede gerekli tüm adımlar atılacaktır." Bu hamleyle birlikte, olayın hem sosyal medya yansımaları hem de hukuki boyutu derinlemesine araştırılacak.