Bakan Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürme programımız çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda konuştu.

Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın temel eğitimin parçası olmak zorunda olduğunu belirterek, "Platform herkese açık ve ücretsiz bir alan. Finansal okuryazarlık eğitimiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol ve müfredata konulması konusunu için çalışıyoruz" dedi.

Enflasyonu tek haneye düşürme programının başarılı bir şekilde çalıştığını vurgulayan Şimşek şöyle konuştu:

"Enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde sermaye piyasayaları daha güçlü olacak. Enflasyonu tek haneye düşürme programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Aylık enflasyon oranları ile hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek bu sene sonunda 30’lu rakamı görür. Bir sonraki sene 10’lu rakamı görür bir sonraki sene de tek haneye düştüğünü görürüz. Çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamı görür. Gelecek sene de 10’lu rakam, bir sonraki sene de tek hane. Daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz."