Bakan Şimşek duyurdu: Haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden zorunlu deprem sigortasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz.
Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor.
Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken; köy alanları da kapsama alınıyor.
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