Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu! Dış ticaret ve turizm para bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Şimşek duyurdu! Dış ticaret ve turizm para bastı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm gelirlerindeki istikrarlı artış ve ihracattaki performansın sürdürülebilir cari denge hedeflerine önemli katkı sağladığını söyledi. Şimşek, markalaşma ve yüksek katma değer üreten üretim anlayışının güçlendirileceğini belirtirken, mal ve hizmet ihracatında rekabet gücünün artırılması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansının sürdürülebilir cari denge hedeflerini desteklediğini belirterek, "Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyaal hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Üçüncü çeyrekte turizm gelirinin yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısının yüzde 1,9 arttığına dikkati çeken Şimşek, böylece yıllıklandırılmış turizm gelirinin 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısının da 63,1 milyona ulaştığını bildirdi.

Şimşek, eylülde yıllıklandırılmış ihracatın da yaklaşık 270 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor. Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz."

