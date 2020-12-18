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Siyaset Bakan Selçuk'un açıklamalarına İYİ Parti'den 'hay maşallah' tepkisi
Siyaset

Bakan Selçuk'un açıklamalarına İYİ Parti'den 'hay maşallah' tepkisi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türkiye'nin başarısına dair yaptığı açıklamalarına tahammül edemeyip tepki gösteren İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, araya girerek “Hay maşallah!” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:50:00 -

Aile Çalışma Bakanı Selçuk ile İYİ Partili vekil arasında Meclis'te gerginlik yaşandı. Bakan Selçuk'un Türkiye'nin yükselişine dair yaptığı açıklamalarına, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, araya girerek “Hay maşallah!” diye tepki gösterdi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde Meclis'teki görüşmeler son düzlüğe girdi. Görüşmeler kimi zaman renkli kimi zaman da sert bir şekilde ilerliyor. Son olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerde CHP ve İYİ Parti sıralarından, halkın satın alma gücünün düştüğünü ve milyonların yoksulluk içinde olduğu iddiası gelice Meclis'te tansiyon yükseldi.

"Aşırı yoksulluğun üstesinden geldik"

Bakan Selçuk iddialara şöyle cevap verdi:

"Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik. Aşırı yoksulluk ne demek? Satın alma gücü paritesine göre günlük 1.90 doların altında olmak demek ve bunu BM Kalkınma Programı olsun, Dünya Bankası olsun, bütün uluslararası raporlarda görebiliyorsunuz. 2003 yılında 2.5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi. Göreceli yoksulluk demiyorum, aşırı yoksulluk diyorum. Bununla iftihar edelim.

"17 yılda 42 basamak yükseldik"

BM Kalkınma Programının verisine göre son 17 yılda 42 basamak yükselerek 54’üncü sıraya geldik" 

İYİ Parti'den 'Hay maşallah' tepkisi

Bakan Selçuk'un bu sözlerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, araya girerek “Hay maşallah!” diye tepki gösterdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, bu sözler üzerine sinirlenerek "Evet, hay maşallah. Lütfen, bunları görelim. 2002’de orta insani gelişmedeydik, 2009’da yüksek insani gelişmeye çıktık, iki senedir çok yüksek insani gelişmedeyiz. Niye olumlu verilerden gocunuluyor?" dedi

 

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