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Eğitim

Bakan Selçuk'tan velilere önemli çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere çağrıda bulunarak, "Ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:22:00 - 2020-05-28 12:24:44
Bakan Selçuk'tan velilere önemli çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

"Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki."

 

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