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Eğitim Bakan Selçuk'tan Uzaktan eğitimle ilgili dikkat çeken açıklama!
Eğitim

Bakan Selçuk'tan Uzaktan eğitimle ilgili dikkat çeken açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı MEB) tarafından yaptırılan "EBA İzleme Değerlendirme Araştırması"nda, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'unun Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) "yeterli", yüzde 28,5'inin ise "çok yeterli" bulduğu belirlendi. Bakan Ziya Selçuk, okullardaki uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim süreçleriyle ilgili de merakları giderdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:28:00 -
Bakan Selçuk'tan Uzaktan eğitimle ilgili dikkat çeken açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin en büyük destekçisi olan EBA ile ilgili vatandaşlarla gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı.

Bakanlık tarafından bağımsız araştırma kuruluşu aracılığıyla TRT EBA, EBA platformu, canlı dersler ve dijital eğitim ile yüz yüze eğitime geçişe yönelik ülke genelinde 12 ildeki lise öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri ile öğrenci velilerinin aralarında yer aldığı 1400 katılımcıya anket uygulandı.

Uzaktan eğitime geçişin yapıldığı geçen yılla bu yılın verilerinin de karşılaştırıldığı araştırmada, veli, öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 52,9'unun EBA'yı "yeterli" ve yüzde 28,5'inin "çok yeterli" bulduğu, yüzde 18,6'sının ise "yeterli görmediği" tespit edildi.

Yüz yüze eğitim için risk haritası önemli

Son dakika: MEB Ziya Selçuk, Geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada “Yerinde Karar” vurgusu üzerinde durmuştu.

Vaka sayılarının düştüğü illerde okulların açılması söz konusuyken arttığı illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu okulları açmak ve kapatmak ile ilgili olarak karar verebilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritası ise okulların açılmasında belirleyici olacak.

Okullar yeniden kapanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada il hıfzıssıhha kurulu ve valilerin gözetiminde illere göre özel karar verebileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yani diyelim ki yüksek riskli illerimiz var. Biliyorsunuz yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzısıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım' diyebilir" ifadelerini kullandı.

Okulların tam kapasiteyle kapanmasına dair şuan resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

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