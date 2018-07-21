Bakan Selçuk'tan tüm öğretmenlere sürpriz mektup

Selçuk, öğretmenlere hitaben bir mektup yazdı. Tüm öğretmenlere e-posta yoluyla ilettiği mektubunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığını belirten Bakan Selçuk, okulu, öğretmenler odasını bilen ve o günleri daima hatırlayan biri olarak öğretmenleri en kalbi duygularla selamladığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenliğin sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğu olduğunu belirterek, "Büyük ve fedakar Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Meslek hayatına öğretmen olarak başladığını, daha sonra akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde, kurumlarda görev yaptığını anlatan Selçuk, ömrünün okullarda, eğitim ortamlarında geçtiğini, bazı öğretmen arkadaşları ile birçok çalışmada aynı havayı teneffüs ettiklerini, aynı mekanları paylaştıklarını aktardı.

Ziya Selçuk, mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Sizlerin neler hissettiğinin, neler düşündüğünün farkındayım. Şimdi, Milli Eğitim Bakanlığının koridorlarında benim şahsımda temsil edildiğinizi; aklımda, düşüncemde, gönlümde, duygularımda hissiyatınızın taşındığını bilmenizi isterim. Samimiyetle ifade etmek isterim ki görevimi ifa ederken en önemli güvencem siz değerli meslektaşlarım olacaktır. Başarılı olacaksam bu, sizlerin sayesinde, desteği, duası ve katkılarıyla olacaktır.

Günümüz dünyasında kişilere atfedilen değer, insanlara duyulan saygı, aslında çalıştıkları kuruma verilen değer ve saygı ile doğru orantılıdır. Bu itibarla her bir öğretmen arkadaşımın, Milli Eğitim Bakanlığının değerli bir mensubu ve Bakanlığımızın saygın bir bireyi olmakla gurur duymasını istiyorum. Yine Bakanlığımızın yaptığı her güzel işi ve gerçekleştirdiği her anlamlı faaliyeti; öğretmenlerimizin 'Bunu benim Bakanlığım yaptı' diye sahiplenmesini ve benimsemesini istiyorum.”

“ÜLKE VE ÇOCUKLAR İÇİN BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Selçuk, okulların, dersliklerin, laboratuvarların, kitapların, eğitime dair her şeyin, çocukların hukukunu koruma ve onların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlama amacına yönelik inşa edildiğini vurguladı.

Eğitimde yapılan her çalışmanın temelinde en kıymetli varlıklar olan çocukların bulunduğuna işaret eden Bakan Selçuk, "Sevgili öğretmenlerime şu hususu ifade etmek istiyorum; Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çünkü bugünü ve geleceği sizler yeşertiyorsunuz. Verdiğiniz emeğin, çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. Bu meşakkatli görevi ifa ederken karşımıza çıkan engelleri el birliği ile aşma gayreti içinde olacağız. Öğretmenlik sadece öğrencilere bazı bilgileri öğretmek değil daha ziyade öğretmenin kendi kemalatını tamamlama ve olgunlaşma yolculuğudur. Büyük ve fedakar MEB ailesi olarak bu yolculukta, ülkemizin bütün çocuklarını kuşatacak ve inşallah bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. İyiye, güzele ve hakikate dair ne varsa ülkemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, tüm öğretmenlere sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptıkları özverili çalışmalarda başarılar diledi.

Selçuk, başta Cumhuriyetin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitleri, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yaparken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını da belirtti.