Bakan Selçuk’tan ‘Mars’ta Hayat’ ödülü

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Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” sonuçlandı. Türkiye genelindeki ortaokullardan birinci seçilen hikayeler arasında dereceye giren ilk 3 eser ödüle layık görüldü. 7 esere de mansiyon ödülü verildi.

Mars’ta hayatı en iyi anlatan hikaye, yarışmaya Elazığ’dan katılan Yusuf Çağrı Güler’in hikayesiydi. Güler, birinci olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Güler, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aldı. Yarışmada Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinci eserin sahibine 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilirken mansiyon ödülü alan yedi kişiye de bisiklet hediye edildi. İsfanbul Tema Park’ta yapılan ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törene katılan binlerce öğrenciye “kuzularım” diye hitap etti. Selçuk, “Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Her çocuk taze bir çiçek

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek” diye konuştu.