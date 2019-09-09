0553 313 94 23

Bakan Selçuk'tan jandarmaya teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çekilen videoda öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlere teşekkür etti- Selçuk:- "Bu güzel dilekleriniz için tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımı sunarım. Orada olmanızın bize verdiği gücü ve gururu tarif etmek imkansız. Şırnak Namazdağı'na ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimize selamlar"

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:45
Bakan Selçuk'tan jandarmaya teşekkür

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla çekilen videoda öğrenci ve öğretmenlere başarı dileyen Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlere teşekkür etti.

Selçuk, Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerlerin öğrenci ve öğretmenlere başarı dilediği video için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Bu güzel dilekleriniz için tüm eğitim ailemiz adına şükranlarımı sunarım. Orada olmanızın bize verdiği gücü ve gururu tarif etmek imkansız. Şırnak Namazdağı'na ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimize selamlar." ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlanan videoda Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nda görev yapan askerler, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim döneminde başarı dilemişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:45
  1. 2019-2020 eğitim öğretim yılı
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  4. Şırnak Namazdağ Üs Bölgesi Çakırsöğüt Jandarma Tugayı
  5. Teşekkür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Müslümanlar İsrail ile uzlaşmalı”
    1. “Müslümanlar İsrail ile uzlaşmalı”
    2. Ulaşım zabıtası Alanya’da denetim yaptı
    3. Okulda kaybolan çocuk sınıfın..
    4. Yaptırımlardan sonra toparlanamayan..
    5. Böbrek kanserine neden olan 8 risk..
    6. İzmir’de 9 Eylül coşkusu sürüyor
    7. Büyükşehir Mobil Kuaförü yağlı..
    8. Çatlamış yumurta dolapta nasıl saklanır?
    9. Yaş meyve sebze ihracatında lider..
    10. Kamu personeli alımı Kamu personeli..
    11. "Torbacılara neredeyse savaş açtık"
    12. Tarlada kilosu 5 lira, markette tanesi..
    13. 5 yaşındaki çocuk okulun içinde..
    14. Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın..
    15. ABD'ye suçüstü! Bu sevkiyatın izahı yok
    16. İş Bankası'ndan Nysa Antik Kenti'ndeki..
    17. Başkan Erdoğan: Daha cesur kararlar..
    18. Gümüşhane’de 19 bin 500 öğrenci için..
    19. Trakya Üniversitesi Teknoloji..
    20. 1,4 milyon dolarlık güvercinin..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!