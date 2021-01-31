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Ekonomi Bakan Selçuk tarih verdi! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yatırılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk tarih verdi! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:53:00 -
Bakan Selçuk tarih verdi! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatarak, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

k.c

lgbtiq cu aile bakani... elbet mahser gunu sanada sahitlik edecegiz
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