Bakan Selçuk tarih verdi! IBAN bilgileri yoksa PTT’den yatırılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin, 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.