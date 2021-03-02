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Ekonomi Bakan Selçuk tarih verdi! IBAN bilgileri yoksa PTT’den yatırılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk tarih verdi! IBAN bilgileri yoksa PTT’den yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 11:55:00 -
Bakan Selçuk tarih verdi! IBAN bilgileri yoksa PTT’den yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin, 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

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