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Bakan Selçuk tarih verdi! Canlı yayında heyecanlandıran açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''15 Ekim'de vizyon belgemizi açıklayacağız. Birçok kişi icraat bekliyor. Sosyal medyada bunu fark ediyorum. Veriyi görmeden, planlama yapmam. 15 Ekim'e kadar bir sabretsin insanlar. Ben bilerek acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum. Eğitim uzun soluklu bir iş. Biz bir maraton koşuyoruz'' dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:15
Bakan Selçuk tarih verdi! Canlı yayında heyecanlandıran açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuk olduğu TRT Haber'de çok önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, yeni döneme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları...

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

"Yapacağımız değişilik sistemin bütün bileşenlerine yönelik. Yeni mezun olacak öğretmen adaylarımızın eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve eski öğretmen okulu tarzında yönelmek söz konusu. Mevcut öğretmenlerimize bir katkı sağlamak. Öğretmenlerden şikayet ediliyor ama öğretmen gerçekten çağın gerektirdiği destekleri alamıyor. Öğretmenlik kişinin kendi öğrenme yolculuğudur. Kendisi olgunlaşır, bu süreçte öğrencilere faydalı olur. Öğretmenimizin maddi manevi her türlü kalkınması için çaba sarf ediyorum. Elbette öğretmenlerimiz bu eğitimlere katıldıklarında hem serfitika hem de maddi olarak bazı katkılarının olması planlanıyor."

LİSEDE SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Liseye geçişle ilgili bir kılavuz vardı. Bu kılavuza dayalı olarak sınav yapılıyor. Bu kılavuzun tek kelimesi dahi değişirse sınav iptal ediliyor. Bizim bu kılavuza dokunma imkanımız olmadı. Yerleştirmelerde 90 bin civarında öğrencimiz açıkta kaldı. Hala 3 bin küsur bir yere yerleşemeyen öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimiz için yeni bir genelge yayımladık.

Bundan sonrasında benzer sorunlar çok büyük ölçüde yaşanmayacak. Bizim yerleştirmeyle ilgili getirmek istediğimiz sistem, bu yerleştirmeyle herkes çok rahat yerleşecek. Bizim derslik sayımız belli değil. 1 ayın içinde tüm dersliklerimizn QR kodlarını çıkarıyoruz. Kaç dersliğimiz olduğunu görme imkanımız olacak. Okullarımızdaki kontenjanları bulmaya çalıştığımız için zaman kaybettik. CBS ile bu rahatlayacak.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI

Sınav sisteminde soru sayısını, adını değiştirmek sınav sistemini iyileştirmekle ilgili değil. Sizin okullarınız arasındaki fark yüzde 60'ların üzerinde olursa, veliler ve öğrenciler o okullara yönelirler. Yerleştirme biçimiyle ilgili değişiklikler gerekiyor. Bu soru sistemini de değiştirmeyi gerektiriyor. Kitabı açıp bulabileceği şeyi, hafızayı test etme yönünde bir sınav düşünmüyoruz.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:15
  1. Milli Eğitim Bakanı
  2. Ziya Selçuk
  3. Bakan tarih verdi
  4. Canlı yayında konuştu
  5. heyecanlandıran açıklama

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