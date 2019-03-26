Bakan Selçuk, Siirt’te iş adamlarıyla bir araya geldi

SİİRT (İHA) –Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Siirtli iş adamları, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Siirt’te iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Ekonomimizin ve çalışma hayatımızın tüm paydaşları ile işbirliği içerisinde, istişare mekanizmalarını çalıştırarak sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle 2023, 2053 ve 2071’e emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

"Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007’deki küresel krizin yıkıcı etkileri ile istihdam kayıpları yaşarken, son 10 yılda ülkemiz, yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı” diyen Bakan Selçuk, 2002 yılında Siirt’te aktif sigortalı kişi sayısı 23 bin iken bugün bu sayı 60 bine çıkmış durumda. Gücümüzün mesleki niteliklerinin artırılması maksadıyla düzenlediğimiz aktif işgücü programlarımızdan 2002’den bu yana Siirt’te 13 bine yakın vatandaşımız yararlandı" diye konuştu.

İşverenlere sağlanan teşvik ve desteklerle gerekli ortamın oluşturulduğunu belirten Bakan Selçuk, “İşverenlerimizden beklentimiz ise, teşebbüs etmeleri ve ülkemize katma değer sağlayacak yatırımlar yapmaları. Bu imkanları, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanlığımızın 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında sunduğu güçlü teşvik paketlerimizle sizler için çok daha cazip hale getirdiğimizi ifade etmeliyim. İşverenler 2,5 milyon istihdam sözü verdi. İnşallah Siirtli işverenlerimiz de bu istihdama katkı sağlayacak. Şu ana kadar görülmemiş bir istihdam teşvik paketini hayata geçirdik” dedi.

Siirt’in kalkınmasına katkı sağlamak için ek destekler de verildiğini kaydeden Bakan Selçuk, “Siirtli işverenlerimize, 5 puan prim indirimine ilaveten, asgari ücret üzerinden hesaplanmak koşuluyla 6 puanlık indirim daha yapıyoruz. Ayrıca, işletmeniz yatırımlarda devlet yardımları kapsamında verilen teşvik belgesine sahip ise, 883 lira tutan sigorta primlerinin işçi ve işveren hissesinin tamamını da devlet olarak biz karşılıyoruz” diye konuştu.

Bakan Selçuk, “31 Mart akşamında inşallah Siirt’ten güzel haberle alacağız. Siirt’te 5 senesini geçirmiş bir kardeşiniz olarak gözüm kulağım 31 mart akşamı sizde olacak. Bu vesileyle siz değerli iş dünyası temsilcilerimizin bu toplantıya katılım ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.