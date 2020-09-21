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Aktüel Bakan Selçuk: "Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik"
Aktüel

Bakan Selçuk: "Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik"

"Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara'daki okullarımıza uğruyorum. 'Her şey yolunda Ziya Hoca'm' dediler" - "Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi karşılıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:48:08 -
Bakan Selçuk: "Okulların açılmasına, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, "Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesabından anaokul ve 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla "#yaşasınokulumuz" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Okulların açılmasına ilişkin farklı illerden gelen fotoğrafları da paylaşımına ekleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir okulun yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun, coşku, istek, heves, bilgi, sevgi ve daha çok şey gerek. Şükür, kavuştuk bunlara. Eskiden ara ara sınıf kapılarını açar, 'Her şey yolunda mı çocuklar?' diye sorardım. Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara'daki okullarımıza uğruyorum. 'Her şey yolunda Ziya Hoca'm.' dediler. Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik."


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