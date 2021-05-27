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Bakan Selçuk öğretmenlerle ilgili önemli gelişmeyi duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu" mesajını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:46:00 -
Bakan Selçuk öğretmenlerle ilgili önemli gelişmeyi duyurdu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı:

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.

Sağlıkla kavuşmak dileğiyle...

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