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Ekonomi Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Bugün ödeme yapacağız
Ekonomi

Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Bugün ödeme yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:37:00 -
Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Bugün ödeme yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

Asker çocuklarına yaklaşık 482 bin TL destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 12 milyon TL ödeme yapacağız

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti. Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız” şeklide konuştu.

 

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