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Ekonomi Bakan Selçuk: Mesleki eğitimlerden 28 bini aşkın kişi yararlandı
Ekonomi

Bakan Selçuk: Mesleki eğitimlerden 28 bini aşkın kişi yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları ile mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmeye, mesleği olan vatandaşların ise mesleki niteliklerini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:45:00 -
Bakan Selçuk: Mesleki eğitimlerden 28 bini aşkın kişi yararlandı

Mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 57’sinin kadın olduğunu vurgulayan Selçuk, “2002’den 2020’nin Eylül ayına kadar toplam 1,7 milyonu aşkın kişiyi meslek sahibi yaptık. Normalleşme döneminin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 1 Haziran’dan eylül ayı sonuna kadar ise 28 bini aşkın vatandaşımızı mesleki eğitim kurslarından yararlandırdık” ifadesini kullandı.

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