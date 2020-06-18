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Eğitim

Bakan Selçuk karnelerin nasıl dağıtılacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlkokul ve ortaokul öğrencileri dijital karne alacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:17:00 - 2020-06-18 11:32:12
Bakan Selçuk karnelerin nasıl dağıtılacağını açıkladı

Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.

"Okulları erken açsaydık devasa sorunlarımız olacaktı"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." dedi.

Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

Her çocuğa ulaşacak tedbiri almak vazifemiz.

Öğrencilere muhakkak surette telafiye zorlamayız.

Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı sürece sahip çıktı. Bunu burada ilk kez anlatayım. Bir öğretmenimiz bulunduğu bölgede internet çekmeyince o kasabada internet arayan yer arıyor canlı sınıf yapacak. Karakol bulmuş gidiyor karakola oradaki polisimiz hemen yer veriyorlar.

(İkili eğitim sistemi uygulanır mı?) Neye gereksinim varsa o senaryoyu hayata geçireceğiz.

Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli.

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