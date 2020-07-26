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Aktüel

Bakan Selçuk, Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yönelik çirkin söylemi kınadı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:42:31 -
Bakan Selçuk, Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yönelik çirkin söylemi kınadı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz şehidinin eşine yapılan çirkin söylemleri kınadı.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz şehidimizin kıymetli eşi Esma Hanım ve Hilal Kaplan'a yapılan çirkin söylemleri şiddetle kınıyorum. Özellikle sosyal medyada her gün artan nefret dilinin açtığı ve açacağı yaraların tez vakitte farkına varmalıyız." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Tokat Teşkilatı üyesi olduğu belirtilen E.S, sosyal medyadan Kaplan ve şehit eşiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunmuş, ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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