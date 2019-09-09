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Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti.


Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi 7’nci günde 18 aile ile devam ediyor. Ailelere bir ziyaret deAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem yapan ailelerle buluştu. Ailelerin alkışları ile karşılanan Bakan Selçuk, eyleme katılan ailelerle tek tek görüşerek bilgi aldı. Eyleme katılan anneleri kucaklayan Bakan Selçuk, duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
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