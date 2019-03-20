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Bakan Selçuk, Ege’nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezinin temelini attı

AYDIN (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ege Bölgesi’nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezinin temel atma törenine katıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:53
Bakan Selçuk, Ege’nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezinin temelini attı

AYDIN (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ege Bölgesi’nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezinin temel atma törenine katıldı.


Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Yazıdere Mahallesi’nde, 22 bin metrekare alan üzerine inşaat edilecek Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki Ege Bölgesi’nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezinin temeli, Bakan Selçuk’un da katıldığı törenle atıldı.


AK Parti hükümeti temsilcilerinin genelde temel atma yerine açılış törenlerine katıldığına işaret eden Bakan Selçuk, “Biz Aydınlı hemşerilerimize o kadar güveniyoruz ki; 2019 yılı içerisinde tamamlayacağına inandığımız bu tesisin açılışına da gelmek istiyoruz. 17 yıllık iktidarımız döneminde 2002’de engelli bakım merkezi sayımız 23 iken, bugün 99 engelli bakım merkezimiz ve 242 özel engelli bakım merkezimiz olmak üzere 341 gibi bir rakam ulaşmış durumdayız. Milletimize hizmet veren binalarımızın kalitesinin de aynı zamanda artması, iyileşmesi ve imkanlarımızın gelişmesi bizim huzurlu, mutlu ve de sağlıklı bir toplum hedefimize giden yolda en büyük gücenmemiz. Bu motivasyonla Bakanlık olarak personellerimizle birlikte daha üst düzey imkanlar için çalışıyoruz. Yeni projeler, yeni uygulamalar ve yeni hizmet modelleri geliştirmek için çalışıyoruz. Bugün engelli bakım merkezlerinde engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bunda en büyük pay 17 yıldır canla, başla, millete hizmet etmek için çalışan ve asla yorulmayan hükümetlerimizindir” dedi.



“Aydın’a yatırım yapmaya devam edeceğiz”


AK Parti hükümetleri döneminde Aydın’a 23,5 milyon liralık yatırım yapıldığına işaret eden Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Savaş da, “Aydın’a yatırım yapmaya devam edeceğiz. Biz Aydın’da Allah’ın izniyle 17 artı 1 yapacağız. Bir başarı hikayesi ve destek yazacağız. Önümüzdeki dönem için bakanlarımızdan biz söz alıyoruz, çok önemli yatırımlar yapacağız. Önümüzdeki dönem termalle turizmi buluşturma noktasında sağlık turizmini önemsiyoruz. Bakın Avrupa’nın nüfusu yaşlanıyor ve orada emeklilik fonları var. O emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle anlaştığımız takdirde ve de burada termal turizm ile sağlık turizmi alanları oluşturduğumuzda Aydın’daki turizm sezonu 4 aydan 12 aya çıkacak, birçok evladımız iş sahibi olacak. Bizim hedefimiz Aydın’da doğan çocuğumuzun karnı, Aydın’da doyacak” şeklinde konuştu.



"İstihdamın geliştirecek her türlü girişimi teşvik etme anlamında taahhütte bulunuyoruz”


Temeli atılan engelli bakım, rehabilitasyon ve sağlık merkezinde 220 kişinin istihdam edileceğini belirten İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, “5 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde her zaman girişimciliği destekleme azim ve kararlılığında olduk, elimizden gelenleri sonuna kadar yapmaya gayre ettik. Bu tesisi İncirliova’mıza kazandırmak için 8 aydır bir çaba içerisindeyiz. Bugün de burada bu tesisin temelini atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yatırım yapacak tüm girişimcileri desteklemeyi, İncirliova’da istihdamın geliştirecek her türlü girişimi teşvik etme anlamında taahhütte bulunuyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından Bakan Selçuk’a Başkan Kale tarafından iğne oyası ve üzerinde İncirliova’nın simgelerinden olan deve figürü işlenmiş el dokuma halı hediye edildi. Ardından tesisin temeli Bakan Selçuk ve protokol tarafından birlikte atıldı.


22 bin metrekare alana inşaat edilecek, 400 engelli kapasiteli ve 220 kişiyi istihdam edecek olan engeli bakım, rehabilitasyon ve sağlık merkezinin 9 ayda tamamlanarak bu yıl içerisinde hizmete açılması hedefleniyor. Temel atma törenine Bakan Selçuk’un yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:53
  1. doğa

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