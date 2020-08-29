Bakan Selçuk: "Bütün öğretmenlerimiz ve servis şoförleriyle ilgili HES kodları vasıtasıyla herhangi bir öğrencimizin yakınında bir vaka söz konusu ise o öğrencinin yüz yüze eğitimi başladığında okula devam etmemesi konusunda anlık tedbir alıp da okul yöne