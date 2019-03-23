0553 313 94 23

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması ile ilgili olarak, "Bu sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde  kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma. Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:40
Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemindeki değişikliklere dair açıklamalarda bulundu. Selçuk'un açıklamalarının satır başları şöyle:

"(Okul Profili Değerlendirme Çalışması) Okula 'Sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız."

"(Ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması) Bu, sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma."

"Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak."

"Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız."

Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:40
  1. Ziya Selçuk
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. yeni sistem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harden'dan Spurs potasına 61 sayı
    1. Harden'dan Spurs potasına 61 sayı
    2. Bursa’da turizmde tanıtım atağı
    3. Turkcell’den kablosuz ağları..
    4. Fuarın gözdesi Bayraklı Belediyesi
    5. Nesli tehlikedeki şah kartallarının..
    6. Bayraklı’da miting gibi açılış
    7. Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı
    8. Çay üreticilerine büyük destek
    9. (Özel) Borcunu ailesinden gizleyenlere..
    10. Şampiyonlar Teknofest’e hazırlanıyor
    11. Pakdemirli’den coğrafi işaret müjdesi
    12. Genç görünmek için yeni trend yüz..
    13. Kocaoğlu: "Bizim kökümüz Kuvai..
    14. Van’da Ünal Zorer konseri
    15. 30 derecede seçim çalışması
    16. Cesetler, buzlar eridikçe meydana..
    17. 24 toptancıya soruşturma
    18. Dolar neden yükseldi son dakika dolar..
    19. Spekülatörlere karşı önlem alıyoruz
    20. (Özel) Başka hastalıkları taklit eden..
    21. Dışişlerinden, ’Çekya Cumhurbaşkanının..
    22. Kayyum Başkandan belediye..
    23. Teknosa’dan bir indirim kampanyası daha
    24. Çavuşoğlu: "Türkiye üzerinde oynanan..
    25. AGÜ - Missouri Bilim ve Teknik..
    26. THY yeni evine geçmeye hazır
    27. İsmail Erdem: "Ataşehir sporun merkezi..
    28. Van’da borçsuz belediyecilik dönemi..
    29. İstanbul Havalimanı taşınma süreci 7..
    30. "Model Uydu Yarışması"na rekor başvuru
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok