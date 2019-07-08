0553 313 94 23

Bakan Selçuk barınaktan köpek sahiplendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği 1 yaşındaki Akbaş kırması cinsi köpeğe Pergel ismini verdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
Bakan Selçuk barınaktan köpek sahiplendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği 1 yaşındaki Akbaş kırması cinsi köpeğe Pergel ismini verdi. Köpekle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Selçuk, ”Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel’ini besleyip sever” dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından köpek sahiplendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, sahiplendiği köpeğe uzun bacaklarından dolayı Pergel ismini verdiklerini ifade ederek, her okulda bir hayvan beslenmesitemennisinde bulundu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Pergel ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, şu açıklamada bulundu:


"Barınaktan bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını Pergel koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel’i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel’ini besleyip sever."


Aylar önce ölmek üzereyken barınağa getirilen ve tedavisi tamamlanan Akbaş kırması cinsi 1 yaşındaki köpek, bakanlığın bahçesinde minik ziyaretçilerini bekliyor. Bakanlık personelinin de yakından ilgilendiği Pergel, kısa sürede yeni yaşam alanına uyum sağladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim belli oldu
    1. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    2. Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya..
    3. 64 yaşında ehliyet sahibi oldu
    4. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    5. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    6. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    7. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    8. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    9. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    10. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    11. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    12. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    13. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    14. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    15. Arılar onu sokmuyor
    16. Altın fiyatları
    17. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    18. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    19. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    20. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    21. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    22. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    23. Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi..
    24. Türkiye'de ilk ve tek! "Ay yıldız"..
    25. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
    26. İzmir’in o ilçesinde seçimler yeniden..
    27. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    28. Dicle Elektrik’ten Mardin açıklaması:
    29. Midyat’ta uyuşturucu madde ele..
    30. Başkan Kavuş, fidanlık ve seralarda..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor