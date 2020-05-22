Bakan Selçuk açıkladı: LGS için bin soruluk yeni destek paketi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava hazırlık için öğrencilere hem örnek sorular, hem de çalışma sorularıyla kaynak desteği sunulmaya devam ediyor.

8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 soruluk ilk destek paketi 16 Nisan’da, 1000 soruluk birinci destek paketi de 4 Mayıs’ta yayımlanmıştı. 1000 sorudan oluşan mayıs ayı çalışma soruları ikinci destek paketi ise bugün erişime açıldı. Sorulara ‘Çalışma Soruları Destek Paketi’ne Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinin //odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Toplam 2 bin 516 soruluk kaynak

LGS’ye katılacak öğrencilerin en iyi şekilde hazırlık yapabilmeleri ve Türkiye’nin her yerindeki çocuğa fırsat adaleti sağlayabilmek için gayret sarf ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS’ye hazırlık sürecinde sunduğumuz örnek sorularımızla öğrencilerimizin sınav kaygısı yaşamadan, motivasyonlarını yükselmenin çabasındayız” dedi. Bakan Selçuk, 20 Haziran’da gerçekleşecek sınavla ilgili başta sağlık tedbirleri olmak üzere her türlü detaya en ince ayrıntısına kadar hazırlandıklarını belirterek, “Uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğrencilerimizin her an yanında olabilmek için sunduğumuz alternatif kaynakları çeşitlendirdik. Ayda bir kez yayımladığımız “Örnek Soru Kitapçığı”nı 2 kez yayımlamaya başladık. Bugün “Çalışma Soruları Destek Paketi”nin de üçüncüsünü paylaşıyoruz. Bu yeni paketle birlikte toplam 2516 soruluk bir kaynağı erişime açtık” diye konuştu.

Bir kez daha yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran’da gerçekleşecek sınava kadar bir kez daha LGS çalışma soruları destek paketinin ve örnek soru kitapçığının yayımlanacağını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Ankara, Antalya, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar. Emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum.”