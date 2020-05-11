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Aktüel

Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 976 oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 5 bin 423 olduğunu, bu sayının 2020'de 8 bin 976'ya yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:16:00 -
Bakan Selçuk açıkladı: Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 976 oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Sosyal Güvenlik Haftası'na özel, Türkiye'de sosyal güvenlik alanındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) tüm vatandaşların erişim sağladığını kaydeden Selçuk, "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 TL prim ile tüm aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında. 2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmet sunucusundan hizmet imkanı" dedi.

Bakan Selçuk, acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yenidoğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın sağlık hizmeti sunulduğu bilgisini paylaştı.

"Sözleşmeli eczane sayısı 26 bin 363'e yükseldi"

Geri ödeme listesindeki ilaç ve sözleşmeli eczane sayısındaki gelinen noktayı da paylaşan Bakan Selçuk, 2002 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 5 bin 423 olduğunu, 2020'de geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 8 bin 976'ya ulaştığını kaydetti. 2002 yılında 18 bin 100 olan sözleşmeli eczane sayısının da 2020'de 26 bin 363'e yükseldiği açıklayan Selçuk, "Tedavide ihtiyaç duyulan ilaç, optik ve tıbbi cihazlar SGK ile sözleşme yapan tüm kuruluşlardan alınabiliyor" dedi.

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Yorumlar

veysi

SAYIN BAKAN SÜRESİZ NAFAKA NE OLDU HAKKIMI HELAL ETMİYORUM ALLAHA HAVALE EDİYORUM SİZİ BU DÜNYADA İSTEDİNİZ KADAR ZÜLM EDİN YA AHİRETTE NE YAPACAKSINIZ
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