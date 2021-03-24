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Ekonomi Bakan resmen duyurdu: Dijital Para Yasası için tarih verildi
Ekonomi

Bakan resmen duyurdu: Dijital Para Yasası için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta duyurduğu Ekonomi Reformları Eylem Planı açıklandı. Takvime göre; Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. Bakan Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 07:09:00 -
Bakan resmen duyurdu: Dijital Para Yasası için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" dedi.

Dijital para yasası 31 aralık'ta

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını bu yılın haziran ayı sonuna kadar oluşturacak.

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