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Bakan resmen açıkladı! 3 milyar dolarlık plan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"İnşallah orta vadede fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde biz bir plan ve programı hayata geçireceğiz" dedi.

12 Nisan 2019 Cuma 19:09
Bakan resmen açıkladı! 3 milyar dolarlık plan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah orta vadede bu işin yıllık Türkiye'ye katkısını 3 milyar dolara çıkarma hedefimizi arkadaşlarla ortaya koyduk." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İnşallah orta vadede bu işin yıllık Türkiye'ye katkısını 3 milyar dolara çıkarma hedefimizi arkadaşlarla ortaya koyduk. İnşallah orta vadede fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde biz bir plan ve programı hayata geçireceğiz"

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:09
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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