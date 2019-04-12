Bakan resmen açıkladı! 3 milyar dolarlık plan
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"İnşallah orta vadede fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde biz bir plan ve programı hayata geçireceğiz" dedi.12 Nisan 2019 Cuma 19:09
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah orta vadede bu işin yıllık Türkiye'ye katkısını 3 milyar dolara çıkarma hedefimizi arkadaşlarla ortaya koyduk." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İnşallah orta vadede bu işin yıllık Türkiye'ye katkısını 3 milyar dolara çıkarma hedefimizi arkadaşlarla ortaya koyduk. İnşallah orta vadede fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde biz bir plan ve programı hayata geçireceğiz"
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