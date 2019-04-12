Bakan resmen açıkladı! 3 milyar dolarlık plan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah orta vadede bu işin yıllık Türkiye'ye katkısını 3 milyar dolara çıkarma hedefimizi arkadaşlarla ortaya koyduk." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "İnşallah orta vadede bu işin yıllık Türkiye'ye katkısını 3 milyar dolara çıkarma hedefimizi arkadaşlarla ortaya koyduk. İnşallah orta vadede fındığın Türkiye'ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde biz bir plan ve programı hayata geçireceğiz"