Bakan Pekcan'dan önemli açıklama! Kira desteği süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere kira yardımı yapılmasına yönelik düzenlemede son başvuru tarihinin 11 Ocak 23:59’a kadar uzatıldığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ruhsar Pekcan, “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık” ifadesine yer verdi.

Uygulamada, başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kira desteği üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira olarak uygulanıyor. Gelir Kaybı desteğinde ise, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, vergiden muaf esnaf ve buların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 TL destek yine üç ay süreyle verilecek.