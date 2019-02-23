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Bakan Pekcan'dan fahiş fiyatlı ürün uyarısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Şikayetlerle ilgili son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip, uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin"- "Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ile yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu. Bundan sonra da iyi gidecek"

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:07
Bakan Pekcan'dan fahiş fiyatlı ürün uyarısı

MANİSA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici şikayetleriyle ilgili son 6 ayda 3 mobil uygulama programı hazırladıklarını belirterek, "Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin" dedi.

Bakanlık görevinin ardından ilk kez memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelen Pekcan, ilçe girişinde hemşehrileri tarafından davul zurna eşiliğinde karşılandı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret eden Pekcan'a babası Rıza Kadayıfçı'nın askerdeyken arkadaşlarına yazdığı mektup ile kendisinin ilkokul diploması, sınıf arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı fotoğraf albümü ve el dokuması Demirci halısı hediye edildi.

Babasının mektuplarını gören Bakan Pekcan, duygusal anlar yaşadı.

Bakan Pekcan, daha sonra bir düğün salonunda hemşehrilerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle önemli bir görevi üstlendiğini anlatan Pekcan, Türkiye'nin kalkınmış, güçlü, istikrarlı ve itibarlı bir ülke olması için 82 milyonla beraber çalıştıklarını söyledi.

- "İhracatta rekor kırdık"

Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını, ihracat yapmak isteyen firmalara eğitim verdiklerini dile getirdi.

Eximbank'ın Türkiye'de ihracatın yüzde 26'sını finanse ettiğine dikkati çeken Pekcan, "Eximbank bugün Türkiye'de ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü finanse ediyor. Bu sene, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 48,4 milyar dolarla ihracatçıyı finanse edecek. Eximbank'tan kredi kullanan KOBİ sayımız da artıyor. Bu sene 12 bin 500 firmamıza destek olacağız, şu anda Eximbank'tan kredi kullanan KOBİ'lerin oranı yüzde 70'e ulaştı. Yıl sonu hedefimiz ise yüzde 75." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, bakanlık olarak fahiş fiyatlı ürünlere yönelik yaptıkları denetimlere de değindi.

Denetimler sonucu bazı hallerde 1'e 8 oranında katlanan fiyatlar gördüklerini, bununla ilgili savunma istediklerini aktaran Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ile yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu. Çok şükür. Bundan sonra da iyi gidecek. Hal kayıt sistemiyle cep telefonunuza program indirerek ürünün kare kodunu okutup, üreticiden kaç liraya çıkıp size kaç liraya geldiğine kadar görebiliyorsunuz. Şikayetlerle ilgili son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık bakanlık olarak. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. O aynı anda hem ticaret il müdürlüğümüze hem de bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz. Şikayetinizi aldık değerlendiriyoruz diyoruz. Hepsi size yazılı olarak geri dönüyor."

Pekcan, çeklerde güven için kare kod uygulamasını başlattıklarını, bunu bono ve senetlerle de devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Elektronik çek ve senetlerin de devreye alınmasının planlandığını aktaran Pekcan, "Biz bakanlık olarak gönderdik imzalanırsa seçimden önce devreye girebilir. Artık siz çeki verirken hangi bankada kullanılmasını istiyorsanız elektronik ortamda çeki alan kişi sistemden takip edip, geçmişini sorgulayabilecek ve bunu hangi bankalardan tahsil edebileceğini görecek. Bunu en kısa sürede de hayata geçireceğiz." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Bakan Pekcan'ı doğduğu topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.




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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:07
  1. fiyat denetimleri
  2. Ruhsar Pekcan
  3. Ticaret Bakanı

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