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Aktüel

Bakan Pekcan'dan "27 Mayıs" mesajı:

"Milletimizin iradesini yok sayan her girişim tarihte kara bir leke olarak yer alacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:28:06 -
Bakan Pekcan'dan "27 Mayıs" mesajı:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milletimizin iradesini yok sayan her girişim tarihte kara bir leke olarak yer alacak." ifadesini kullandı.

Pekcan, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesini yok sayan her girişim tarihte kara bir leke olarak yer alacak. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 60'ıncı yılında demokrasi şehidimiz Adnan Menderes başta olmak üzere, bütün demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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