0553 313 94 23

Bakan Pekcan: "Ülkemizi bir üst lige taşıyacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu’daki programı sonrasında Çankırı’da ziyaretlerde bulundu.

26 Mart 2019 Salı 19:31
Bakan Pekcan: "Ülkemizi bir üst lige taşıyacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu’daki programı sonrasında Çankırı’da ziyaretlerde bulundu.


İlk olarak Korgun ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Pekcan yaptığı konuşmada, "Biz kalkınmış müreffeh itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon el ele verdik, hep beraber el ele verdik. Hep beraber işçimizle çiftçimizle sanayicimizle esnafımızla el ele verdik çalışıyoruz tek amacımız var ülkemizin yüksek gelir düzeyli ülkeler seviyesine getirebilmek. Hepimizin bildiği gibi ülkeler 2 ye ayrılıyor. Bir tasarım marka teknoloji üretenler birde bunları kullananlar. Üretenler bunu hem satarken kazanıyor biz borçlanıyoruz yine kazanıyor. Dolayısıyla bizim bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Daha teknoloji üreten yüksek gelir düzeyine gelen ülkeler arasına gelmemiz lazım. Bizde bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz" dedi.


Bakan Pekcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


"Sizlerin de çok iyi bildiği gibi kalkınmış hizmet odaklı ihracatı geliştiren ve her yönde çağdaş ve teknolojiyi yakalayan modernbelediyecilik aslında. Ve bu modern belediyeciliğin içinde baktığınız zaman Japonya’dan Avrupa’ya kadar ülkesininkalkınmasına belediyecilik hizmetleriyle destek vermemiş hiçbir ülke yok. Aslında bizim iktidarımızın başarısı da başarılı belediyecilik yatıyor arkasında ve temelinde. Dolayısıyla bizde ihracat odaklı ve hizmet odaklı çalışmalarımızda 31 Mart’tan sonra da belediye başkanlarımızla el ele vererek hizmet yarışında ülkemizi bir üst lige yükselteceğiz. Ben buradan belediye başkan adayımız Kamil AkelBey’e başarılar diliyorum.hepimiz inşallah hayırlı haberler bekliyoruz 1 Nisan sabahında."


Yapılan konuşma sonrasında Bakan Pekcan Çankırı Merkez’de esnaflarla bir araya gelmek için ilçeden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bogdan Tanjevic'e "Hall of Fame" üyeliği
    1. Bogdan Tanjevic'e "Hall of Fame" üyeliği
    2. Zaharova açıkladı: Rus askeri..
    3. Karda 2 kilometre branda üzerinde..
    4. Düğün magandasını özel ekip yakaladı
    5. Norveç'te çığ düştü: 2 ölü
    6. AB'den 5G stratejisi
    7. Rusya Afganistan'daki Kunduz..
    8. "Kadınlarımızın işgücüne ilave..
    9. "Trump'ın Golan Tepeleri kararı boş..
    10. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    11. "Rus askerleri anlaşma gereği..
    12. Fatih'te yangın
    13. Bakan Pekcan: "Cumhuriyet tarihinin en..
    14. Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde..
    15. Rusya ve Lübnan'dan ortak Suriye..
    16. Varto’da koltuksuz minibüste yolculuk..
    17. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    18. İzmir'de pompalı tüfekli saldırı
    19. Meksika'dan İspanya ve Vatikan'a..
    20. Ürdün meclisinde "İsrail ile gaz..
    21. Kızılcahamam’ın en çok okuyanları..
    22. "Spor, her meşrebi bir havuzda..
    23. Okullar ne zaman tatil olacak? MEB..
    24. Gaziantep'te çim biçerken çatıdan..
    25. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    26. Galatasaray-Trentino Itas maçından..
    27. Narenciye paketleme tesisinde yangın
    28. Almanya'da İsrail'e satılan..
    29. Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl..
    30. Atiker Konyaspor’da Başakşehir..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı