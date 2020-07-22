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Ekonomi

Bakan Pekcan: "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek."

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:05:41 -
Bakan Pekcan: "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek."
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