Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor”

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, “Türk konseyi olarak gayri safi milli gelirimiz da 1 trilyon dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz” dedi.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası / Türk Odalar Birliği 1. Genel Kurulu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası Başkanı Ablay Myrzahhmetov ve Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev’in katılımıyla gerçekleştirildi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ticaret ve sanayi odalarının kurulmuş olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek,Türk konseyi olarak toplam nüfusumuz 116 milyon. Gayri Safi Milli Hasılamız da 1 trilyon dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz” dedi.

Bakan Pekcan, “Cumhurbaşkanlarımızın 15 Ekim 2019’da, Türk Konseyi’ni kuran Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıl dönümünün de kutlanacağı Türk Konseyi Yedinci Liderler Zirvesi vesilesiyle Bakü’ye gelmeden önce yapacağımız çalışmalara da bugünkü toplantı neticesinde yön verilecek. Bugün Oda’nın 1. Genel Kurulu’nda delegeler, genel sekreteri ve başkanı seçecek. Şimdiden başarılar diliyorum. Türk Konseyi üyesi ülkelerin vizyonlarını, iş planlarını, projelerini 15 Ekim toplantısına kadar ilgili odalar, çalışmalarını tamamlayıp yeni Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili ülkelerinin odalarına sunacaklar” diye konuştu.

Bakan Pekcan: “Hazar Denizi’ni bizi ayıran değil, bizi birleştiren bir deniz olarak görmek istiyoruz”

Birbirleriyle olan ticarete baktıklarında bu rakamın o kadar da büyük olmadığını gördüklerinin altını çizen Bakan Pekcan, “Bu potansiyeli hem karşılıklı yatırımlarımızı hem de karşılıklı ticaretimizi artırarak devam edeceğiz. Ama karşılıklı ticaretlerimizin fazla artmamasının nedeni biz istemediğimiz için değil, aramızdaki lojistik engellerden kaynaklanıyor. 2017’de Bakü Tiflis Ceyhan boru hattının devreye girmesiyle beraber lojistik engellerin büyük bir kısmını aşmış bulunuyoruz. Şuanda artık Hazar Denizi’nin aramızda bir engel değil, bir ulaşım yolu olarak görüyoruz. Bu doğal engelleri aşarak ticaretimizin önünü açmamız gerekiyor. Hazar Denizi’ni bizi ayıran değil, bizi birleştiren bir deniz olarak görmek istiyoruz. 2018 yılında yüzde 5 artışla Türk Konseyi üyelerinin dünya ticaret hacmi içindeki payı 522 milyar dolara ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.,

Bakan Pekcan: “2018 yılında Türk Konseyi üyeleri ülkeleri arasındaki ticareti yüzde 16 arttı”

Birlikte çalışarak yasal altyapıyı güçlendirerek bu ticaretten daha fazla pay alabileceklerinin vurgusunu yapan Bakan Pekcan, “2018 yılında Türk Konseyi üyeleri ülkeleri arasındaki ticaretine baktığımız zaman yüzde 16 artmıştır. Ama ulaştığı rakam 6,5 milyar dolar. Buna Özbekistan ve Türkmenistan’ı eklediğimiz zaman 9 milyar dolar oluyor. Bu rakamı artırmak da bizim elimizdedir. Türkiye’nin aynı zamanda bu ülkelerde 15 milyar dolarlık bir yatırımı mevcut. Yine bu ülkelerin Türkiye’de ise 7 milyar dolar yatırımı var. Türk müteahhitleri ayrıca bu bölgelerde 39 milyar dolar tutarında 969 proje üstlendiler. Esasında bu veriler son yıllarda kaydettiğimiz ilerlemenin bir göstergesidir. Artık sahip olduğumuz güçlü bağları ticari ilişkilerimize yansıtmanın tam zamanı ve karşılıklı artırarak gerçek potansiyelimizi gün yüzüne çıkarmalıyız” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: “Dünyanın ilk 6 turizm destinasyonu arasına girdik”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, yaptığımız projelerin Birleşmiş Milletler tarafından da başarı hikayesi olarak kabul edildiğini ve dünyaya örnek gösterildiğini belirterek, “Bu konudaki tecrübemizi sizlere aktarmaya hazırız. Türkiye olarak, önem verdiğimiz bir diğer konu girişimcilik. Girişimcileri artırmak ve özel sektörü geliştirmek suretiyle, 2 alanda küresel bir başarıya imza attık. Turizmde de son 30 yılda, büyük ilerleme gösterdik. Dünyanın ilk 6 turizm destinasyonu arasına girdik. Yurtdışı müteahhitlik sektöründe, dünyada 2’inci sıraya yükseldik. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 108 ülkede, 390 milyar dolarlık projeyi başarıyla üstlendiler. Dünya markası haline geldiler. Küresel ekonomiye entegre olmanın, uluslararası ticarete ve küresel rekabete açılmanın, ne kadar önemli olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu: “Son 20 senede, ülkemize gelen uluslararası sermaye 210 milyar doları aştı”

Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle devam etti: “1980’de Turgut Özal, reformlarıyla ülkeyi dışa açarken, iş dünyası olarak sürece destek verdik. 1990’ların ortasında AB ile Gümrük Birliği’ne girerken, Avrupalı şirketlerle rekabetten kaçmadık. Bu sayede, otomotivden, beyaz eşyaya kadar birçok sektörde, Avrupa’nın en önemli tedarikçileri arasında girdik. 2002’den sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapısal reformları cesurca hayata geçirdik. Sonuçta 2009’daki küresel krizden en hızlı çıkan ülkelerden biri olduk. Son 20 senede, ülkemize gelen uluslararası sermaye 210 milyar doları aştı. Yine bakın, 2 büyük dünya savaşı sonrası harabeye dönen Avrupa, nereden nereye geldi. Kendi aralarında iktisadi birlik kurdular. Aralarındaki ticareti geliştirip hep birlikte büyüdüler ve zenginleştiler”.

Ticaretin en büyük barış ve refah kaynağı olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Biz de önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. AB benzeri bir başarı hikayesini, biz de yazmalıyız Türk İş Konseyini ve Türk TSO’nı, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın merkezinin açılış kurdelesi kesildi.