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Ekonomi

Bakan Pekcan: Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı

Ticaret Bakanı Pekcan, mayıs ihracatının, Kovid-19 etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:01:00 -
Bakan Pekcan: Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ihracatının, Kovid-19 etkisiyle dış talep azalması ve resmi tatiller nedeniyle yıllık bazda düşmesine rağmen nisana göre yüzde 10,84 arttığını bildirdi.

"Mayıs ayı dış ticaret verileriyle birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz." ifadelerini kullanan, "Mayısta ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatın yüzde 91,2'sini oluşturdu. Bu, üretim ve ihracat artışı için önemli bir gösterge." açıklamasında bulundu.

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