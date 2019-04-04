Bakan Pekcan Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Mart ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’’2019 yılında ilk çeyrekte 44 milyar 567 milyonla tarihimizin en yüksek ihracat rakamını yakaladık’’dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Politikaları, stratejileri ve müdahalelerinde Türkiye’nin dış ticaretinin Türkiye lehine değer olması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Dış ticaret, küresel ekonomilerdeki gelişmelerden etkilenir. Aynı zamanda küresel ekonomiyi de etkiler. Dünyada küresel ticaretin küresel ekonomiye oranı yavaşlıyor. AB ekonomisin yavaşlaması, Amerika Birleşik Devletleri’yle Çin arasındaki ticari uyuşmazlık ve Brexit sürecinin belirsizliği, küresel ekonomiyi olumsuz olarak etkilemektedir’’ ifadelerini kullandı.

’’2019 yılında ilk çeyrekte 44 milyar 567 milyonla tarihimizin en yüksek ihracat rakamını yakaladık’’’

Mart ayında milli gelir verileri açıklandığı zaman dış ticaretin milli gelire oranının yüzde 50’yi yakaladığını belirten Pekcan, Türkiye ekonomisi için ihracatın en önemli güç kaynaklarından birisi olduğunu vurguladı. "Biz yolumuza hızla devam etmek zorundayız ve ediyoruz’’ diyen Pekcan, şunları kaydetti:

’’Mart ayında milli gelir verileri açıklandığı zaman dış ticaretimizin milli gelire oranının yüzde 49.9, yani yüzde 50’yi yakaladığını gördük. Bu ay 2018 son çeyreğine dair büyüme rakamları yayınlandığında yüzde 6.73 olmuştu. Küresel ekonomideki tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi 2018’de yüzde 2.6 büyümüştür. Net ihracatımızın Türkiye ekonomisine 2018 yılındaki katkısı yüzde 4.2’dir. Türkiye ekonomisi için ihracat en önemli güç kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracatımız Mart ayında yüzde 0.5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olmuştur. Bu GTS sistemine göre rekor bir Mart ayı ihracat rakamıdır. Mart ayına göre ithalatımız yüzde 17.81 azalarak, 18 milyar 299 milyon olmuştur. 2019’un ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3.34 artmış, ithalatımız yüzde 21.46 artmıştır. 2019 yılında ilk çeyrekte 44 milyar 567 milyonla tarihimizin en yüksek ihracat rakamını yakaladık. İhracatın ithalatı karşılama oranı dış finansman ihtiyacımızı azaltmakta ve ekonominin temellerinin daha sağlam temellere oturmasını sağlamaktadır. 2018’in Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73’tü. Mart 2019’da ise bu rakam yüzde 89.3 oldu. 2018’in ilk üç ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 67.1 iken, 2019 yılının ilk üç ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.2 olmuştur.’’

’’AB’ye Mart ayında yaptığımız ihracat yüzde 4.6 oranında azalışla 8 milyar dolar olarak gerçekleşti’’

Türkiye’nin Mart ayında AB’ye 8 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıklayan Pekcan, "Mart ayında en çok ihracat yaptığımız iki ülke Almanya ve İngiltere olmakla beraber AB’ye Mart ayında yaptığımız ihracat yüzde 4.6 oranında azalışla 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ihracatımız içinde AB’nin payı yüzde 48.9 olmuştur. Küresel ekonomideki göstergeler ne olursa olsun biz 2019 yılı stratejilerimizi birer birer uygulamaya başladık. Rekabetçi olduğumuz alanlarda markaya tasarıma, teknolojiye önem vererek daha fazla rekabetçi olmak için çalışıyoruz. İhracatta ülkemizin refah düzeyini artırmak için ileri teknoloji ürün payını yüzde 3-4 bandından yukarıya çekmek zorundayız’’ şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle ise, ’’Bizler, Türkiye’nin küresel ticaretteki saha neferleri olarak ihracatçılar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazandırmış olduğu imkan ve kabiliyetlerle ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle sürdüreceğiz’’ dedi.