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Bakan Pekcan marketlerle ilgili yapılan yeni çalışmayı açıkladı: Zorunlu kılacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunun dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, firmaların da markalarıyla satış yapmalarına yüzde getireceğiz.' dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 06:22
Bakan Pekcan marketlerle ilgili yapılan yeni çalışmayı açıkladı: Zorunlu kılacağız

Bakan Pekcan, modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılışının ardından, Tuşba ilçesindeki Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen mobilya fuarının açılışına katıldı.

Ardından valiliği ziyaret eden Pekcan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.

Kentteki bir otelde esnafla bir araya gelen Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 112 milyon dolarlık bir harcamayla çok güzel bir gümrük kapısı inşa ettiklerini söyledi.

Van ekonomisinin çok canlı olduğunu kaydeden Pekcan, "Van aynı zamanda ticaret şehri. İnşallah bu kapının açılmasıyla ticaretimiz, esnafımızın işleri daha fazla canlanacak ve bunun daha fazla kazançlar getireceğine inanıyoruz. Tabi bu kapı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı kapasitede İran tarafının da bugün burada hazır olmasını temenni ederdik. Ama bakanlık olarak takipçisiyiz." diye konuştu.

Sekiz aylık görev süresince üç kez İran'daki üst düzey yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Pekcan, "İthalattaki yasakların, İran'daki yasakların kaldırılmasını biz de istiyoruz ama bu İran'ın kendi politikası gereği. Ama tercihli ticaret anlaşmamız olan 63 kalemin yasak listesinden çıkarılması için de kendileriyle görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Razi Gümrük Kapısı'nın tamamlanması ve Razi ile Hoy arasındaki kara yolunun yapılmasını yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Esnafa çok önem verdiklerini ve bu kapsamda iş dünyası temsilcileriyle "istişare kurulu" kurduklarını belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"Sizlerin talepleri bize geliyor. Bu talepleri mutlaka değerlendiriyor ve geri dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız bundan böyle devam edecek. Hepinizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman esnafının yanında olmuştur. Kendilerinin talimatlarıyla esnaf ve sanatkarlarımızın 11 bin liraya kadar olan gelirleri vergiden muaf tutulmuştu. Vergisini düzenli ödeyen esnafımıza 5 puan indirim yapılmıştı. Aynı zamanda 5 puan sosyal güvenlik pirimlerinde de indirim yapılmıştı. Bakanlık olarak aynı zaman taşınmaz malın teminat gösterilmesinin yanında taşınır malların da teminat gösterilerek kredi kullanılmasının önünü açtık. Yüksek sayıda firmamız kredi kullanmış bulunmakta. TESKOP kanalıyla 493 esnaf ve sanatkarımız kredi kullanmaktadır. Kendilerinin belirttiği üzere bir yıla kadar vadeli kredilerde yüzde 4, bir yıldan daha uzun kredilerde de yüzde 5 faizle esnaf ve sanatkarımıza kredi kullandırıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarımızı merkeze almaya devam deceğiz."

Pekcan, "Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmektir. Bunun yolu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçer. Bu doğrultuda bakanlık olarak ihracatımızı arttırmak, güçlü, rekabetçi olduğumuz pazarlarda daha fazla rekabetçi olmak için daha fazla tasarıma ve markaya destek vererek, yolumuza devam diyoruz. Aynı zaman iç ve dış ticarette de dijitalleşmeye önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Marketlerin yöresel ürünleri için..."

Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunun dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, firmaların da markalarıyla satış yapmalarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında esnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir."

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle esnaf katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 06:11
  1. Van
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Ticaret Bakanı
  4. Ruhsar Pekcan

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