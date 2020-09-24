  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Pekcan: "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı."
Ekonomi

Bakan Pekcan: "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı."

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:32:18 -
Bakan Pekcan: "Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla kullandırılan kredi toplamda 67 milyar liraya, desteklenen esnaf sayısı 1,1 milyona ulaştı."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz
Dünya

Almanya'dan dünyada yeni bir gerilimin fitilini ateşledi: Meşruiyetini tanımıyoruz

Almanya, Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun meşru bir devlet başkanı olmadığın..
Ünlü mizah dergisinden Kemal Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirecek paylaşım
Kültür - Sanat

Ünlü mizah dergisinden Kemal Kılıçdaroğlu’nu küplere bindirecek paylaşım

Mizah dergisi Misvak’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu konu alan karikatürü sosyal medyada ilgi gördü.
Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar
Gündem

Yunanistan yine oyun peşinde! AB'ye çağrı yaptılar

Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye ile görüşmeyi kabul eden Yunanistan yine oyun peşinde koşuyor. Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupa Bir..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı