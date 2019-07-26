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Bakan Pekcan: "Korumacı değil rekabetçi olacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı ve korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:39
Bakan Pekcan: "Korumacı değil rekabetçi olacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı ve korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşırken de en başta komşularımız olmak üzere tüm dünya ile ekonomik açıdan entegre olmayı öngörüyoruz" dedi.


Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı Antalya’da düzenlendi. KEK eşbaşkanları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın katılımıyla gerçekleşen toplantı, Türk ve Rus iş dünyasını Antalya’da bir araya getirdi.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pekcan, son dönem Türkiye ekonomi politikasındaki gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Pekcan, "2023 hedeflerimiz de gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara, kişi başına düşen gayri safi milli hasılayı 2 bin dolara ve toplam mal ve hizmet ihracatımızı da 332 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak biz de teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı ve korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşırken de en başta komşularımız olmak üzere tüm dünya ile ekonomik açıdan entegre olmayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.



"Çalışma grupları çalışmalara başladı"


16. Dönem KEK protokolünün iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda ekonomi ve ticaretin geliştirmesine vesile olacağını belirten Pekcan, "İki ülke arasında tesis edilmiş olan düzenli istişare mekanizması çerçevesinde, potansiyel ürün gruplarının belirlenmesi ve bu ürünlerin ticaretin artırılması önündeki engellerin tespit edilmesi yönünde bakanla da mutabık kaldık. Çalışma grupları bu yönde çalışmalarına başladılar. Türkiye ve Rusya gümrük idareleri arasında sağlanan işbirliğinin gelişmesine yönelik bir eylem planının hayata geçirilmesi ve ilgili protokollerin imzalanması, Türkiye’de kurgulamak da olduğumuz yeni nesil serbest bölgelere daha fazla Rus yatırımcıların çekilmesi, karşılıklı doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, Tataristan başkürdistan Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu’nun muhtelif bölgeleri ile ülkemiz arasında altyapı projeleri madencilik, seracılık, tarımsal sanayi, tekstil, otomotiv yan sanayi sektörleri başta olmak üzere bir çok birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi hususunda da mutabakat sağlanmış bulunmakta" diye konuştu.



Bakan Novak Mir kartı kullandı


Bakan Novak ise önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 kat arttırılarak yılda 100 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Novak “Ülkelerimizin yönetimleri tarafından ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma yönünde bir hedef koyuldu. Tarım, inşaat, metalurji ve enerji gibi alanların yanı sıra uzay, eczacılık ve dijital teknoloji gibi alanlarda da ortak yatırımları arttırma potansiyeli var” ifadelerinde bulundu.


Konuşmaların ardından iki eşbaşkan arasında protokol imzalandı. Toplantının ardından Bakan Novak, Türkiye İş Bankası’nın kabul etmeye başladığı Rusya’nın ulusal ödeme sistemi olan Mir kartı kullanarak ATM’den para çekti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:39
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